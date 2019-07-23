На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дуже дивні справи: Nike випустив кросівки до серіалу, які варто підпалити
-
- 76
Бренд спортивного одягу та взуття Nike знову потішив прихильників серіалів. Цього разу компанія презентувала нові кросівки до третього сезону "Дуже дивних справ" (Дивні Дива, Stranger Things), для яких знадобляться сірники.
Поки шанувальники відходять від лінійки кросівок за мотивами Гри престолів, Nike вже похизувався білими кросівками до "Дуже дивних справ", 3 сезон яких вийшов 4 липня. Основою стала модель Tailwind, яка підходить по стилістиці під 1980-90 роки (які показує серіал).
І ще: Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу
А от на задній частині під написом Mike ховається і логотип серіалу. Щоб його відкрити, доведеться підпалити тонку сіру тканину. Але і на цьому особливості взуття не закінчились, адже на устілці можна побачити таємничий код, який лунав у торговому центрі Старкорт. Дивний текст про срібного кота та поїздку до Китаю є у двох версія: зліва - російською, справа - англійською.
Відзначимо, що й загальний дизайн має помітні нариси, які поєднуються з "Дуже дивними справами".
Фото: BAIT
Читайте також: Дуже дивні справи та Форма води: Сімпсони знімуть епізод за мотивами популярних стрічок
-
16:21Найкращий, але дуже простий, сирний соус для макаронів
-
16:14Тепер електричний кабріолет: культовий Renault 4 отримав новий вигляд
-
15:43Характеристики та особливості Samsung Galaxy Note10 + розкриті до анонсу
-
15:39Консервовані баклажани: рецепти, як приготувати салати на зиму
-
15:24MARUV облила себе водою на сцені: гарячі кадри
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:15Жінки цих знаків Зодіаку ніколи не повертаються до колишніх
-
14:55Настя Каменських оголилася у ванній на камеру
-
14:35Найкращий кавер на Billie Eilish – Bad Guy від кота, який варто побачити
-
14:12Танці з зірками 2019: оголошені перші учасники нового сезону
-
13:52Не плювати і показувати дулю: що робити, якщо з'явився ячмінь
-
13:21Прекрасний день по сусідству: трейлер доброго фільму з Томом Хенксом
-
12:55Несподівана користь картоплі в мундирі, про яку ви не здогадувались
-
12:46Результати виборів у Верховну Раду 2019: список, хто проходить у парламент України
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:31Дуже дивні справи: Nike випустив кросівки до серіалу, які варто підпалити
-
12:155 вагомих причин купити фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4
-
11:52У Польщі прокоментували парламентські вибори в Україні
-
11:23Учені назвали найдієвіший спосіб кинути курити
-
10:54TAYANNA – Мурашки: слухайте новий хіт літа
-
10:33Відома бікіні-модель показала спокусливі фото топлес
-
10:15Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1)
-
09:55Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото
-
09:26Очільник Слуги народу сказав, коли пройдуть місцеві вибори
-
08:52У ДСНС попередили про різку зміну погоди
-
14:12Танці з зірками 2019: оголошені перші учасники нового сезону
-
12:155 вагомих причин купити фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4
-
10:15Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1)
-
09:26Очільник Слуги народу сказав, коли пройдуть місцеві вибори
-
07:15Погода в Україні 23 липня: нова порція похолодання і періодичні дощі
- 22 липня
-
21:45Зводять з розуму всіх: ця група крові притягує, як магніт
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)
-
15:30ТЕСТ: Який ти турист на відпочинку?
-
13:30Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля
-
11:27Найкращі пісні тижня: ідеальний плейлист літа
-
09:30Явка на виборах в Раду виявилася найнижчою в історії: скільки українців проголосували
-
07:15Погода в Україні 22 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 21 липня
-
22:03ЕКЗИТ-ПОЛ 2019: результати голосування, які партії проходять у парламент
-
20:00Екзит-пол парламентських виборів 2019 онлайн: результати на 18:00
-
17:25Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
-
13:32Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу
-
10:27Нова музика тижня: рок плейлист для вихідних
-
08:14Це приємне заняття здатне зміцнити імунітет
- 20 липня
-
21:23Чимось на Винника подібний: Влад Яма кардинально змінив образ
-
18:50Парламентські вибори 2019: які документи треба брати з собою для голосування
-
15:15Лікарі розповіли, чому спати у піжамі – безглузда ідея
-
12:15Як зробити шорти зі старих джинсів: практичні поради
-
08:15Погода в Україні 20 липня: дощі пройдуть на півночі та заході
- 19 липня
-
22:10BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+)
-
19:23Дієтологи спростували міф про кавунову дієту