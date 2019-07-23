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Дуже дивні справи: Nike випустив кросівки до серіалу, які варто підпалити

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Nike створив кросівки у стилі Дуже дивних справ - фото 1
Nike створив кросівки у стилі Дуже дивних справ

Бренд спортивного одягу та взуття Nike знову потішив прихильників серіалів. Цього разу компанія презентувала нові кросівки до третього сезону "Дуже дивних справ" (Дивні Дива, Stranger Things), для яких знадобляться сірники.

Поки шанувальники відходять від лінійки кросівок за мотивами Гри престолів, Nike вже похизувався білими кросівками до "Дуже дивних справ", 3 сезон яких вийшов 4 липня. Основою стала модель Tailwind, яка підходить по стилістиці під 1980-90 роки (які показує серіал).

І ще: Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу

А от на задній частині під написом Mike ховається і логотип серіалу. Щоб його відкрити, доведеться підпалити тонку сіру тканину. Але і на цьому особливості взуття не закінчились, адже на устілці можна побачити таємничий код, який лунав у торговому центрі Старкорт. Дивний текст про срібного кота та поїздку до Китаю є у двох версія: зліва - російською, справа - англійською.

Відзначимо, що й загальний дизайн має помітні нариси, які поєднуються з "Дуже дивними справами".

Дуже дивні справи: Nike випустив кросівки до серіалу, які варто підпалити - фото 342853

Дуже дивні справи: Nike випустив кросівки до серіалу, які варто підпалити - фото 342854

Дуже дивні справи: Nike випустив кросівки до серіалу, які варто підпалити - фото 342855

Дуже дивні справи: Nike випустив кросівки до серіалу, які варто підпалити - фото 342856

Дуже дивні справи: Nike випустив кросівки до серіалу, які варто підпалити - фото 342857

Фото: BAIT

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Джерело: Hypebae
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