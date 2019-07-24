Дуже дивні справи і FaceApp: копи США попросили злочинців відкласти злочини до понеділка

Поліція міста Брейнтрі, штат Массачусетс, США, звернулася до людей з незвичайним проханням – не здійснювати злочини через екстремальну спеку. Ще більш дивним є те, що люди послухалися.

Як відомо, зараз панує занадто спекотне літо, яке в різних частинах світу ставить температурні рекорди. Не виключенням є США, де креативні копи одного з участків вирішили цим скористатися.

І ще: Запеклі розбірки коханців в літаку зняли на відео

Поліцейський департамент міста Брейнтрі опублікував у Facebook пост з проханням "відкласти свої злочини до понеділка" через сильну спеку. Замість цього копи запропонували залишитися вдома під кондиціонером, подивитися третій сезон серіалу Дуже дивні справи, погратися з додатком FaceApp або позайматися карате.

"Зустрінемося в понеділок, коли буде не так жарко. І, будь ласка, без спойлерів, ми тільки закінчуємо другий сезон", – додали в поліції.

Найцікавіше, що це спрацювало. Після вихідних поліцейські відрапортували, що за ці дні не відбулося жодного арешту: "Величезне спасибі всім, хто вирішив, що на цих вихідних занадто жарко, щоб скоювати злочини", – написали копи.

Читайте також: Весільний фотограф заборонила знімати гостям на iPhone