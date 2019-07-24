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Запеклі розбірки коханців в літаку зняли на відео
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Ревнива пасажирка літака розбила ноутбук об голову супутника на ім'я Мемо, звинувативши його в тому, що він подивився на іншу жінку. Епічне відео з'ясування стосунків з'явилося у мережі.
Інцидент стався на рейсі American Airlines з Маямі в Лос-Анджелес. Бортпровідниця спробувала заспокоїти пару, сказавши, що поруч з ними сиділи маленькі діти, але це їх не зупинило.
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Після того як один з пасажирів попросив зняти жінку з рейсу, стюардеса попросила її разом з речами перейти в передню частину салону. Дебоширка сказала своєму хлопцеві, що він ніколи більше її не побачить, якщо не піде разом з нею. Тоді бортпровідниці попросили Мемо також перейти в передню частину салону, що він і зробив. Однак дівчина почала переслідувати його по проходу між кріслами і кілька разів ударила ноутбуком по голові.
Курйозний інцидент закінчився тим, що ревниву дівчину зняли з рейсу і заарештували за звинуваченням у нападі на людину.
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