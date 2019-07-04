Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Дуже дивні справи: дата виходу і де дивитися 3 сезон

  • 7
Дуже дивні справи - трейлер третього сезону - фото 1
Дуже дивні справи - трейлер третього сезону / TV Guide

Де дивитися онлайн всі серії 3 сезону серіалу Дуже дивні справи.

Третій сезон популярного американського серіалу Дуже дивні справи виходить 4 липня 2019 року на стрімінговому сервісі Netflix.

І ще: Джуманджі 2: Наступний рівень: дивіться перший трейлер фільму

Щоб подивитися третій сезон Дуже дивних справ онлайн перейдіть за посиланням. У новому сезоні серіалу буде 8 серій. Серіал знятий в жанрі псевдонаукової фантастики з відсилання до хоррору. Перший сезон вийшов ще в 2016 році.

До третього сезону герої, очевидно, помітно подорослішали, а їх проблеми виросли разом з ними: тепер їм варто турбуватися не тільки про монстрів, які також стали ще сильнішими і підступнішими, але і відчути всі радощі і переживання першого кохання.

Дуже дивні справи - трейлер третього сезону:

Читайте також: Крижане серце 2: з'явився український трейлер мультика про Ельзу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі
  • 01 липня, 08:00
  • 59
Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Карла Бруні (18+)
  • 02 липня, 16:21
  • 996
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1581589
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз