Дуже дивні справи: дата виходу і де дивитися 3 сезон

Де дивитися онлайн всі серії 3 сезону серіалу Дуже дивні справи.

Третій сезон популярного американського серіалу Дуже дивні справи виходить 4 липня 2019 року на стрімінговому сервісі Netflix.

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Щоб подивитися третій сезон Дуже дивних справ онлайн перейдіть за посиланням. У новому сезоні серіалу буде 8 серій. Серіал знятий в жанрі псевдонаукової фантастики з відсилання до хоррору. Перший сезон вийшов ще в 2016 році.

До третього сезону герої, очевидно, помітно подорослішали, а їх проблеми виросли разом з ними: тепер їм варто турбуватися не тільки про монстрів, які також стали ще сильнішими і підступнішими, але і відчути всі радощі і переживання першого кохання.

Дуже дивні справи - трейлер третього сезону:

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