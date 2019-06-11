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Крижане серце 2: з'явився український трейлер мультика про Ельзу
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Disney показала новий, повноцінний трейлер продовження мультфільму Frozen (Крижане серце 2) – про королеву Ельзу. Дізнайтеся, які неймовірні пригоди у зачарованих землях чекають на наших улюблених героїв!
У новій анімаційній стрічці головні герої сестри Ельза та Анна вирушать у небезпечну подорож за межі свого королівства Еренделл. Ельза намагається зрозуміти походження свого таланту. Однако детальні подробиці сюжету автори все ще тримають у секреті.
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Режисерами Frozen 2 стали Кріс Бак і Дженніфер Лі, а продюсером Пітер Дель Вечо, всі вони працювали над першою частиною. В український прокат мультфільм Крижане серце 2 вийде 21 листопада 2019 року.
Фанатів трейлер злякав і вони серйозно занепокоїлися за долю головних героїнь. Так, наприклад, на початку Ельза в стилі супергероїв з коміксів біжить бурхливим морем, намагаючись прокласти собі по ньому крижану дорогу, але, схоже, не дуже успішно...
Дивіться трейлер мультика Крижане серце 2 онлайн:
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