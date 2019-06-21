Дуже дивні справи 3: дивіться новий трейлер серіалу, який вразить вас до мурашок

Netflix випустив фінальний трейлер серіалу "Дуже дивні справи" 3 сезон. Якщо раніше творці стрічки показували нам розваги в стилі 80-х, то зараз все куди похмуріше – зловісний голос за кадром, обриси величезної тварюки та загальне відчуття небезпеки.

Події нового сезону серіалу "Дуже дивні справи" відбуваються влітку 1985 року. Герої шоу знову зіткнуться із монстрами з паралельної реальності (а ще знайдуть роботу!). У третьому сезоні буде всього вісім епізодів. Усі нові серії вийдуть на Netflix в один день – 4 липня 2019 року.

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І поки шанувальники затамували подих в очікуванні прем'єри – дивіться онлайн фінальний трейлер "Дуже дивних справ", від якого у вас побіжать мурахи:

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