Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет

На каналі 1+1 вийшла 1 серія серіалу Чорнобиль українською мовою, який вразив глядачів всього світу. Дивіться онлайн історію про катастрофу на ЧАЕС, а також читайте сюжет зі спойлерами на Радіо МАКСИМУМ!

1 серія міні-серіалу Чорнобиль від HBO з'явилася в українському дубляжі. Її показали на каналі 1+1, а тепер подивитися епізод легально можна й онлайн. Глядачі нарешті побачать деталі моторошного вибуху на Чорнобильській АЕС та головних учасників тих подій.

Дивитись онлайн Чорнобиль 1 серія на українській мові безкоштовно:

Це цікаво: Фотопорівняння акторів серіалу Чорнобиль з їхніми реальними прототипами

Сюжет і спойлери 1 серії Чорнобиля

Серіал зачіпає за живе з перших хвилин. Для початку нам демонструють останні хвилини життя Валерія Легасова, видатного вченого і члена комісії з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Він покінчив з собою в 1988 році, але до цього встиг записати на касети деякі маловідомі факти про події, пов'язані з катастрофою на атомній станції.

Потім сюжет переноситься в 26 квітня 1986 року – прямо в момент початку трагедії. Причому сам вибух нам демонструють лише віддалено, з вікна квартири класичної радянської багатоповерхівки.

Свідками аварії на Чорнобильській АЕС стають пожежний Василь Ігнатенко і його дружина Людмила. Чоловік готується взяти участь в гасінні пожежі та запевняє кохану, що скоро повернеться додому. У диспетчерській на електростанції Дятлов, Акімов, Топтунов і інші співробітники АЕС приходять до тями після вибуху, що прогримів під час випробування турбін. Переляканий Перевозченко повідомляє колегам, що вибухнув реактор, однак Дятлов переконаний, що ядро ​​реактора не може вибухнути, і постраждав лише бак системи управління і захисту.

Коли пожежні бригади прибувають на електростанцію, Василь стає свідком того, як його колега піднімає з землі шматок графіту і пізніше бачить, що той отримав сильні радіаційні опіки долоні від іонізуючого випромінювання. Кудрявцев і Проскуряков в супроводі Ювченка добираються до турбінного залу і розуміють, що активна зона горить відкритим полум'ям.

Людмила Ігнатенко

Віктор Брюханов і Микола Фомін вислуховують доповідь Дятлова про поточну ситуацію і на нараді запевняють членів Прип'ятського міськвиконкому, що ситуація під повним контролем. Після зборів до Брюханова, Фоміна і Дятлова приходить Ситников і повідомляє, що рівень радіації зашкалює, і, швидше за все, реактор вибухнув. Дятлова накриває напад гострої променевої хвороби, і Фомін посилає Ситникова на дах будівлі, прилеглої до місця вибуху. Ситников бачить, що четвертий енергоблок АЕС повністю знищений, і отримує смертельну дозу радіації.

Легасов дзвонить Бориса Щербини, який інформує про інцидент в Чорнобилі, і від імені генсека ЦК КПРС Михайла Горбачова наказує йому увійти до складу урядової комісії з ліквідації наслідків катастрофи. Спостерігати за дітьми, які весело стрибають під радіоактивними опадами, дуже моторошно. Річ у тому, що в реальності все так і було...

Відзначимо, що право на показ серіалу Чорнобиль канал 1 + 1 придбав ще до виходу шоу в ефір на телеканалі НВО. Команда каналу довго працювала над дубляжем серіалу українською мовою: вчений Валерій Легасов, активний учасник ліквідації наслідків аварії, говорить голосом Євгенія Пашина, Улану Хомюк (вигадана героїня, фізик-ядерник) озвучила Ніна Касторф, заступника головного інженера з експлуатації Чорнобильської АЕС Анатолія Дятлова продублював Андрій Альохін, 25-річний пожежний Василь Ігнатенко мовить голосом Андрія Соболєва, дублюванням генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова займався Ярослав Чорненький, директора Чорнобильської АЕС Віктора Брюханова і генерала-майора Миколу Тараканова озвучив Михайло Жонін, а голосом начальника нічної зміни енергоблоку № 4 Олександра Акімова став Максим Кондратюк.

Чорнобиль 5 серія: Дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери