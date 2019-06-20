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Гра престолів, Слендермен, Воно, Чужий: як виглядає актор, який грає монстрів
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Хав'єр Ботет грає монстрів в більшості голлівудських фільмах, а ще він великий шанувальник фільмів жахів. Актор називає свою роботу справжнім подарунком. Дивіться, як він виглядає в найвідоміших образах монстрів.
Кар'єрі іспанця Хав'єра Ботета можуть позаздрити багато голлівудських акторів. До 41 року він зіграв у фільмах "Воно", "Чужий: Заповіт", "Багряний пік", "Тонка людина", "Страшні історії для розповіді в темряві" і в серіалі "Гра престолів".
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Ботет народився в невеликому місті Сьюдад-Реаль на південь від Мадрида. У 5 років у нього діагностували синдром Марфана – генетичне захворювання, при якому людина виростає високою, худою і дуже гнучкою. Зараз при зрості 185 сантиметрів чоловік важить близько 45 кілограмів.
Після закінчення школи Ботет переїхав до столиці, щоб зайнятися мистецтвом. Якось на майстер-класі зі спецефектів гример запропонував накласти Хав'єру грим монстра. Через кілька місяців Ботет отримав невелику роль у своїй першій картині.
"Багато хто називає його виконавцем ролі монстрів, але це неправильно – він актор", – вважає гример Девід Марті зі студії DDTSFX, з яким співпрацює Ботет. Марті впевнений, що такі актори, як Хав'єр, завжди будуть потрібні, незалежно від того, як швидко розвиваються технології. "У цифровому продукті може статися що завгодно. Це схоже на мультфільм – ви втрачаєте переляк і страх", – говорить він.
Коли у 2013 році в прокат вийшла картина "Мама" за участю Ботета, багато фанатів припустили, що привид жінки був створений за допомогою комп'ютерної графіки. У відповідь автори стрічки завантажили ролик з пробами Хав'єра, в якому він демонструє свою гнучкість.
"Ніхто не здогадувався, що 90% з того, що вони бачили, було моїм тілом, – розповів Ботет і додав, що таким чином його головною "картиною" стало відео на Ютуб. – Люди дізналися, що моя робота і без комп'ютерної графіки майже так само хороша – їй не потрібна додаткова цифрова обробка".
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