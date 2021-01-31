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Коли ремонт не рятує: маклер показав найгіршу квартиру у Нью-Йорку (відео)

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Найгірше помешкання у Нью-Йорку - фото 1
Найгірше помешкання у Нью-Йорку

Життя у Нью-Йорку сповнене пригод, які починаються ще на стадії пошуку житла. Але не лише ціни тут можуть вразити!

Маклер та тіктокер під ніком newyorkcityrealtor частенько ділиться у мережі роликами про помешкання у Нью-Йорку. Але нещодавнє відео про найгіршу квартиру у місті стало справді вірусним. А все тому, що вона нагадує старий дім Гаррі Поттера.

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Хоч з дверей квартира виглядає доволі звичайною, але вже за мить можна оцінити всю її красу. А все через неймовірно крихітний простір. Це маленька кімната без ліжка, столу та стільців, а також без ванної. Зате є мініхолодильник та шафа з раковиною. Функцію комори та гардеробу займає ще одне приміщення, але і його важко назвати бонусом, як і ідеальний ремонт. Найепічніше, що за місяць такі апартаменти обійдуться у 1650 доларів (приблизно 46 359 гривень).

@newyorkcityrealtor

#apartmenttherapy #westvillage #apartmenthunting #luxuryapartmentsnyc #nycapartment #fyp

♬ original sound - New York City Realtor

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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