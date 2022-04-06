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Ніколи не пробачимо ворогам: Вакарчук побував у звільненій від окупантів Бородянці
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Фронтмен гурту "Океан Ельзи" зараз перебуває у Бородянці, що під Києвом. Співак показав селище та поспілкувався з місцевими мешканцями.
У своєму фейсбуці Святослав Вакарчук виклав черговий ролик. Зараз фронтмен перебуває у селищі Бородянка, що під Києвом.
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Співак зізнається, що може здатися, що життя у Бородянці зупинилося, закінчилося. Він також додав, що у завалах усе ще залишаються люди, яких досі не змогли витягнути.
Це дуже тяжке відчуття. Неможливо його описати. Здавалося б, тут сам диявол прийшов, щоб зробити свою страшну справу. Інакше я російську армію назвати не можу, – наголосив він.
Вакарчук зустрів у центрі Бородянки двох мешканок. Вони, наголосив співак, – яскравий приклад українців. Незламних, які продовжують стояти й усміхатися, хоч і переживають непрості часи.
Одна з них розповіла, що все навколо нагадує декорації до фільму. І їй дуже хочеться повернутися до звичного життя. І воно буде, але ще кращим, переконана панянка.
Вакарчук заїхав до Бородянки під Києвом:
Я хочу сказати, що ми обов’язково відбудуємо міста. Ми вшануємо наших героїв. Але ми ніколи не вибачимо того, що з нами зробили вороги. І ми ніколи не забудемо цього. Перемога буде за нами. Слава Україні!, – додав він.
Ми не маємо жодних сумнівів і віримо в те, що все буде Україна! Вас же закликаємо зберігати спокій, а також не забувати підтримувати рідних та ЗСУ.
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