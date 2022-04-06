Ніколи не пробачимо ворогам: Вакарчук побував у звільненій від окупантів Бородянці

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" зараз перебуває у Бородянці, що під Києвом. Співак показав селище та поспілкувався з місцевими мешканцями.

У своєму фейсбуці Святослав Вакарчук виклав черговий ролик. Зараз фронтмен перебуває у селищі Бородянка, що під Києвом.

Варте уваги: Скільки грошей Джамалі вдалося зібрати для підтримки України

Співак зізнається, що може здатися, що життя у Бородянці зупинилося, закінчилося. Він також додав, що у завалах усе ще залишаються люди, яких досі не змогли витягнути.

Це дуже тяжке відчуття. Неможливо його описати. Здавалося б, тут сам диявол прийшов, щоб зробити свою страшну справу. Інакше я російську армію назвати не можу, – наголосив він.

Вакарчук зустрів у центрі Бородянки двох мешканок. Вони, наголосив співак, – яскравий приклад українців. Незламних, які продовжують стояти й усміхатися, хоч і переживають непрості часи.

Одна з них розповіла, що все навколо нагадує декорації до фільму. І їй дуже хочеться повернутися до звичного життя. І воно буде, але ще кращим, переконана панянка.

Вакарчук заїхав до Бородянки під Києвом:

Я хочу сказати, що ми обов’язково відбудуємо міста. Ми вшануємо наших героїв. Але ми ніколи не вибачимо того, що з нами зробили вороги. І ми ніколи не забудемо цього. Перемога буде за нами. Слава Україні!, – додав він.

Ми не маємо жодних сумнівів і віримо в те, що все буде Україна! Вас же закликаємо зберігати спокій, а також не забувати підтримувати рідних та ЗСУ.

Читайте також: KRUTЬ дасть благодійний концерт у Львові на підтримку полку "Азов": коли і де послухати