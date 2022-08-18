"Влучно хімарси летять": Сергій Лазановський і DIRESH презентували запальну пісню "ЗСУ"

Співак Сергій Лазановський та музикант DIRESH записали нову пісню "ЗСУ". Композиція вийшла запальна та провокативна, адже її вже намагаються заблокувати вороги. Слухайте правильну музику!

Виконавці наголошують, що найважливіша мета цього треку – підтримка морального духу наших захисників. До того ж важливо об'єднати всіх українців в єдине ціле, щоб ще більше шанували своє, і відкидали непотрібне.

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Кошти з прослуховувань на стрімінгових платформах перекажуть на потреби ЗСУ.

ЗСУ – три літери, які зараз лунають з уст кожного українця з величезною вдячністю. Дуже хочеться, що ця робота мотивувала наших бійців у захисті нашої держави. Їм важлива наша фінансова підтримка. Тому закликаємо вас брати участь у різних благодійних проєктах та заходах. Разом ми зможемо подолати нечисту силу, яка заблукала на наших територіях", – коментує артист.

Слухати пісню Сергій Лазановський|RIDNYI feat DIRESH – ЗСУ:

Слова пісні Сергій Лазановський | RIDNYI feat DIRESH – ЗСУ:

Нам Шевченко заповів:

"Не любити м0-ск@-лів!"

Щоб кохались українці

Між собою.

Згинуть вороги нехай

Ми бороним рідний край.

Їм ніколи не забрати

Нашу волю.

Пр:

.З .С .Y - файно луплять м@с-к@-ля.

.З .С .Y - їх женуть через поля.

.З .С .Y - захищають свій кордон.

Б'є наше військо биидлоо кре-млів-ське.

Наш військовий отаман

Воякам команду дав:

"Захищати свій народ -

Не боятись!"

Влучно хііімааарссии летять

У м@-скв-іі склади горять

Ми так хочем цього всі

Дочекатись.

Пр:

.З .С .Y - файно луплять м@с-к@-ля.

.З .С .Y - їх женуть через поля.

.З .С .Y - захищають свій кордон.

Б'є наше військо биидлоо кре-млів-ське.

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