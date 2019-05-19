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Гра престолів Євробачення 2019 Дункан Лоуренс

Дункан Лоуренс прокоментував перемогу на Євробаченні 2019

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Дункан Лоуренс - фото 1
Дункан Лоуренс / Getty

Переможцем Євробачення 2019 став співак Дункан Лоуренс з Нідерландів. Він виконав у Тель-Авіві пісню "Arcade". Примітно, що саме нідерландець був головним фаворитом пісенного конкурсу – він займав перший рядок у списках букмекерів.

Переможець Євробачення 2019 Дункан Лоуренс з Нідерландів під час прес-конференції розповів, що до перемоги у музичному конкурсі його привели щирість і відкритість.

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Я думаю, секрет в тому, щоб не мати секретів, бути відкритим, бути собою і займатися музикою. Я дуже радий, моя мрія збулася! Я можу сказати, що я зараз дуже щасливий, – прокоментував перемогу співак.

Дункан Лоуренс прокоментував перемогу - фото 328614
Дункан Лоуренс прокоментував перемогу

Лоуренс за підсумками голосування глядачів і професійного журі отримав у фіналі 492 бали з композицією "Arcade". При цьому друге місце зайняв представник Італії Махмуд (465 балів). Російський виконавець Сергій Лазарєв, який представив пісню "Scream", посів третє місце (369 балів).

Читайте також: Дункан Лоуренс – Arcade​: текст і переклад пісні переможця Євробачення 2019

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