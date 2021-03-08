Думки про суїцид і безмежний сором: Меган Маркл розповіла про життя у королівській родині

Принц Гаррі і його дружина актриса Меган Маркл зважилися і розповіли про все, що відбувалося з ними під час життя в одному палаці з королівською родиною. Подружжя дали велике інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі.

Меган Маркл розповіла, що жити і контактувати з іншими членами монаршої родини, було дуже складно. Актриса шокувала не тільки глядачів, а й свого чоловіка, сказавши, що хотіла накласти на себе руки.

І ще: Принц Гаррі зізнався, чому насправді залишив королівське життя

"Я просто не бачила рішення. Я сиділа ночами, і думала, що я не розумію, як це все це відбувається. Все це тривало тільки тому, що я дихала", – сказала Меган.

Крім того, актриса розповіла, що іноді королівські особи дуже негативно реагували на неї і намагалися викликати конфлікт. "Мені було дійсно соромно сказати це в той час, і мені було соромно зізнатися в цьому, особливо Гаррі, я знаю, скільки він натерпівся, але я знала, що якщо я не скажу цього, то зроблю це... – і я просто не хотіла більше жити", – додала Меган.

Також вона зазначила, що в палаці у неї забрали паспорт, права і ключі від машини. Принц Гаррі також повідомив, що морально виснажився і втомився від королівського життя і тиску з боку преси. До того ж принц заявив, що не спілкується зі своїм батьком, оскільки той ігнорує його дзвінки.

Це цікаво: Букінгемський палац почав розслідування скарг підлеглих на Меган Маркл: перші подробиці