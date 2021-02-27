Принц Гаррі зізнався, чому насправді залишив королівське життя

Принц Гаррі заявив, що пішов з королівського життя, тому що британська преса "зруйнувала" його психічне здоров'я.

Так, одного разу принц Гаррі просто вирішив, що йому треба швидше "витягувати свою сім'ю".

І ще: Новий скандал: Меган Маркл відмовилася відзначати день народження королеви

Він каже, що волів би таке королівське життя, як в серіалі Netflix "Корона", а не опубліковане в газетах. "Ми всі знаємо, якою може бути британська преса, і це руйнувало моє психічне здоров'я, – сказав принц Гаррі. – Я зробив те, що зробив би будь-який чоловік і будь-який батько".

Принц і його дружина Меган, герцогиня Сассекська, перестали бути членами королівської сім'ї за власним бажанням в січні 2020 року, що викликало скандал в істеблішменті. Гаррі повідомив, що його життя з Меган в Лос-Анджелесі буде "трохи іншою версією, але продовженням того, чим вони займалися в Великобританії". З того часу вони переїхали в Лос-Анджелес і почали жити новим життям. Пара стає все більш публічною і охоче спілкується зі ЗМІ. Інтерес до нового життя пари, ймовірно, посилиться після того, як вони проведуть велике інтерв'ю з Опрою Вінфрі, яке, як очікується, торкнеться справжніх причин їх відходу з королівського життя.

Це цікаво: Воскова фігура Меган Маркл у музеї Сіднея отримала вагітний живіт