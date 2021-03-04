Букінгемський палац почав розслідування скарг підлеглих на Меган Маркл: перші подробиці

Британський королівський двір проведе розслідування можливих випадків принизливого ставлення герцогині Сассекської американки Меган Маркл до підлеглих, про які повідомляла газета The Times.

Це сталося після того, як видання повідомило, що два співробітники Кенсингтонського палацу з команди герцогині Сассекської були змушені звільнитися в 2018 році через що чиниться на них з її боку "нестерпного тиску".

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Меган Маркл заявила, що вона сама є жертвою булінгу і звинуватила Букінгемський палац в організації наклепницької кампанії проти неї. За словами представників герцогині, палац нібито використовував газету "для поширення абсолютно неправдивої інформації" напередодні інтерв'ю, яке Меган і принц Гаррі дали Опрі Вінфрі і яке має вийти в ефір 7 березня.

"Ми безсумнівно дуже стурбовані твердженнями про заяви, зроблені колишнім співробітником герцога і герцогині Сассекських. Відповідно, наша команда, що займається кадрами, розгляне обставини, описані в статті. Задіяні співробітники, включаючи тих, хто покинув палац, будуть запрошені взяти в цьому участь", – йдеться в заяві. Нагадаємо, герцог і герцогиня Сассекські Гаррі і Меган очікують на другу дитину.

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