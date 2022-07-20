Українки-захисниці стали прообразами нових фігурок LEGO

Компанія The Brothers Brick, яка розробляє історично достовірні конструктори на військову тематику, випустила 3 фігурки українських захисниць. Прообразами стали парамедикині, що добровільно пішли боронити Україну.

Так, фотографії ексклюзивних іграшок показав у своєму Twitter засновник The Brothers Brick Ендрю Бікрафт. "Військові" LEGO створені з комбінації різних готових елементів конструктора та кастомно надрукованих деталей.

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Версії LEGO деяких із безлічі чудових жінок, які захищають Україну з того часу, як Росія вторглася в Україну. Мій дід був американським медиком під час Другої світової війни, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших людей, які борються з російським фашизмом в Україні сьогодні. Слава Україні! – написав Ендрю Бікрафт.

Хто саме став прообразом для фігурок та що відомо про українських захисниць

Аліна Михайлова – 27-річна активістка та волонтер. Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, дівчина вирушила на фронт добровольцем. Там вона рятує поранених українських військових.

Ганна Архіпова – 22-річна захисниця-медик. Служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний яр".

Катерина Галушка – 25-річна волонтерка-госпітальєр, парамедик. 5 березня вона втратила на війні коханого – командира взводу Антона Гевка. Він загинув у бою під Маріуполем від кульового поранення.

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