Дочка і син Сінді Кроуфорд знялися в ефектній рекламі Calvin Klein

Марка представила рекламний кампейн Together in Denim, знятий відомим фешн-фотографом Віллі Вандерперре.

Діти супермоделі Сінді Кроуфорд, 16-річна Кайя Гербер і 18-річний Преслі Гербер знялися в рекламі нової колекції бренду Calvin Klein.

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A post shared by Kaia (@kaiagerber) on Aug 30, 2018 at 8:06am PDT

Крім Кайі і Преслі, головними зірками рекламної кампанії нової осінньо-зимової колекції деніму стали молоді моделі Лулу Тенні, Селена Форрест, Саманта Еллсворт і інші висхідні зірки сучасної індустрії моди.

Стилістом модної зйомки виступив бельгієць Олів'є Різзо, який підкреслив головні тренди сезону – темний джинс, оверсайз і печворк в стилі 90-х.

Рекламний кампейн Calvin Klein

Рекламний кампейн Calvin Klein

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