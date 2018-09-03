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Дочка і син Сінді Кроуфорд знялися в ефектній рекламі Calvin Klein

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Кайя Гербер і Преслі Гербер - фото 1
Кайя Гербер і Преслі Гербер / Instagram

Марка представила рекламний кампейн Together in Denim, знятий відомим фешн-фотографом Віллі Вандерперре.

Діти супермоделі Сінді Кроуфорд, 16-річна Кайя Гербер і 18-річний Преслі Гербер знялися в рекламі нової колекції бренду Calvin Klein.

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Крім Кайі і Преслі, головними зірками рекламної кампанії нової осінньо-зимової колекції деніму стали молоді моделі Лулу Тенні, Селена Форрест, Саманта Еллсворт і інші висхідні зірки сучасної індустрії моди.

Стилістом модної зйомки виступив бельгієць Олів'є Різзо, який підкреслив головні тренди сезону – темний джинс, оверсайз і печворк в стилі 90-х.

Рекламний кампейн Calvin Klein - фото 273882
Рекламний кампейн Calvin Klein
Рекламний кампейн Calvin Klein - фото 273881
Рекламний кампейн Calvin Klein

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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