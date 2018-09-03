Ангел Victoria's Secret показала, як тренується перед шоу

Модель Жозефін Скрайвер поділилась відео тренувань для шоу Victoria's Secret.

25-річна топ-модель з Данії Жозефін Скрайвер підкорює серця не тільки з подіумів Victoria's Secret, а й через свій акаунт на платформі Instagram, де за нею стежать понад 5 млн користувачів. Саме там дівчина ділиться своїми буднями, а також промо зі зйомок. Зважаючи на те, що до шоу Victoria's Secret залишилось не так багато часу, Жозефін активно працює над вдосконаленням власного тіла та публікує записи з тренувань. Не так вже й легко бути моделлю!

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Публикация от Josephine Skriver (@josephineskriver) 3 Сен 2018 в 4:24 PDT

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