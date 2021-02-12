Цицьката, з товстими ногами: Оля Полякова публічно образила ще одну співачку

Співачка Оля Полякова вляпалася у новий скандал через різкі висловлювання про колегу по цеху. Цього разу вона відгукнулася про Камалію.

Співачка висловилася про фігуру зірки в ефірі популярного шоу Маска.

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Інцидент стався під час другого епізоду шоу. Суперблондинка, відгадуючи хто з відомих людей ховається під костюмом Пави, заявила, що там точно не Камалія, назвавши артистку "здоровою, цицькатою, з товстими ногами".

Камалія відреагувала на слова Полякової доволі стримано. "Для мене найважливіше те, якою бачить мене моя кохана людина і який приклад я подаю власним дітям. Все інше мене не хвилює", – заявила зірка в офіційному коментарі. Також вона додала, що не розуміє, як доросла жінка, у якої є двоє дітей, може займатися такими образами.

Камалія

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