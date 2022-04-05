ДСНС України розповіли про небезпеку від 15 різних видів боєприпасів

Від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, наша земля стала небезпечною, адже експерти повідомляють про 80 тисяч квадратних кілометрів замінованої території.

У Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки ДСНС України опублікували на своїй офіційній сторінці в соцмережах перелік основних характеристик небезпек від боєприпасів, які є найпоширенішими на території нашої країни.

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До слова, ООН визнала Україну найбільш замінованою країною, тому ця інформація дуже потрібна та актуальна.

Рятувальники закликають, якщо ви побачили схоже залізяччя, то в жодному випадку не підходьте та не чіпайте! Одразу телефонуйте на номери 101 чи 102 та повідомте про таку знахідку!

Всі 15 плакатів від ДСНС можна завантажити за ЦИМ посиланням.

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