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війна

Бійці ЗСУ голими руками впіймали російський безпілотник: фотофакт

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Бійці ЗСУ голими руками впіймали російський безпілотник: фотофакт - фото 1

Поки окупанти воюють з пам'ятниками та трощать самих себе, українські воїни просто голіруч перехопили російський безпілотник. Знімки трофею з'явилися у мережі.

Як пишуть у волонтерській спільноті InformNapalm в Telegram, військовим ЗСУ вдалося без будь-якої технічної допомоги нейтралізувати російський безпілотник БПЛА.

До слова: Рада ухвалила розмір винагород за передачу російської техніки для ЗСУ: конкретні розцінки

Ворожа техніка здійснювала штатну посадку поблизу територій, зайнятих ворогом. Наші бійці опинилися у правильному місці й у правильний час – вони проводили розвідку позицій супротивника з малої групи.

Завдяки оперативним та майстерним діям нашого підрозділу вдалося захопити та передати спеціалістам для дослідження ворожу техніку цілою та неушкодженою, а до цього цей "птах" здійснював мінометний вогонь по наших військових, – йдеться у дописі.

Бійці ЗСУ голими руками впіймали російський безпілотник: фотофакт - фото 502505

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