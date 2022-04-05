Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт

З першого дня повномасштабного злочинного вторгнення в Україну війська Росії окупували й Чорнобильську зону. Дивіться на фото, як зараз виглядають звільнені навколо ЧАЕС землі.

Фотозвіт опублікували у Facebook на сторінці Державного агентства з управління зоною відчуження.

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З кадрів видно, що на території Чорнобильської зони залишилося повно знищеної російської техніки. Після себе окупанти залишили й зруйновані дороги та мости. Небезпека на навколишніх землях біля ЧАЕС зберігається, оскільки рашисти кинули міни, ракети та інші боєприпаси, які не розірвалися.

Через Чорнобиль пройшло багато рашистської техніки, багато сотень одиниць. У перший і другий тиждень після 24 лютого не лише зона, а й прилеглі населені пункти були окуповані та відрізані від зв'язку, допомоги, електроенергії та продуктів. Постійні обстріли, руйнування, тиск на населення та вбивства, – йдеться дописі.

Дивіться, як зараз виглядає зона відчуження, за декількома напрямками велися дуже активні та масштабні бойові дії:

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