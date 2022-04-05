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війна

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт

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Звільнений Чорнобиль від окупантів - фото 1
Звільнений Чорнобиль від окупантів / facebook

З першого дня повномасштабного злочинного вторгнення в Україну війська Росії окупували й Чорнобильську зону. Дивіться на фото, як зараз виглядають звільнені навколо ЧАЕС землі.

Фотозвіт опублікували у Facebook на сторінці Державного агентства з управління зоною відчуження.

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З кадрів видно, що на території Чорнобильської зони залишилося повно знищеної російської техніки. Після себе окупанти залишили й зруйновані дороги та мости. Небезпека на навколишніх землях біля ЧАЕС зберігається, оскільки рашисти кинули міни, ракети та інші боєприпаси, які не розірвалися.

Через Чорнобиль пройшло багато рашистської техніки, багато сотень одиниць. У перший і другий тиждень після 24 лютого не лише зона, а й прилеглі населені пункти були окуповані та відрізані від зв'язку, допомоги, електроенергії та продуктів. Постійні обстріли, руйнування, тиск на населення та вбивства, – йдеться дописі.

Дивіться, як зараз виглядає зона відчуження, за декількома напрямками велися дуже активні та масштабні бойові дії:

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502604

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502605

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502606

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502607

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502608

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502609

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502610

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502611

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502612

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502613

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502614

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502615

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502616

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502617

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502618

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502619

Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт - фото 502603

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