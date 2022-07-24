ДСНС попереджає про грози та шквали 24 липня в Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає усіх, що у країні зараз існує особлива загроза у зв'язку з погодними умовами. Особливо це стосується 24 липня. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Зверніть увагу, що протягом 24 липня надзвичайне погіршення погодних умов. Існує небезпека всією територією України через грози та град.

І ще: Погода 24 липня в Україні: у яких областях послабне спека

"Увага! За інформацією Гідрометцентру 24 липня у більшості західних областей, вдень на Правобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", – передають у ДСНС.

Правила поведінки під час грози:

Якщо ви вдома, то зачиніть всі вікна та двері.

Під час штормового попередження не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями.

Не ховайтесь під високими деревами, особливо поодинокими.

Уникайте металевих конструкцій (вуличні ліхтарі, опори електропередач тощо).

Якщо ви у полі, то присядьте у яму – тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею.

Якщо ви у горах, то уникайте різних виступів і підвищень.

Не користуйтеся електроприладами під час грози, у т.ч. мобільним телефоном.

Не купайтеся у водоймах. Якщо ви у човні й бачите, що наближається негода – прямуйте до берега.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць