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Колишня Каньє Веста знялася у відвертій фотосесії для The Cut: ефектні кадри

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Джулія Фокс знялася в ефектній фотосесії - фото 1
Джулія Фокс знялася в ефектній фотосесії

Колишня дівчина Каньє Веста, акторка Джулія Фокс, знялася для нового номера журналу The Cut на тлі заметів. Над кадрами працював відомий модний фотограф Юрґен Теллер. Зйомка проходила у Нью-Йорку.

Стилізацією фотосесії займалися Пері Розенцвейг та Бріана Андалор. Макіяж Джулії Фокс зробила один із найвпливовіших стилістів у всьому світі – Пет Макграт. Дивіться ефектні кадри на Радіо MAXIMUM!

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Днями стало відомо, що Каньє Вест розійшовся з актрисою. Джулія та репер залишилися добрими друзями та колегами. Також, за словами інсайдера видання TMZ, акторка не засмучена через розрив стосунків. Фокс вважає, що роман із Вестом приніс їй ще більше популярності. Пара була разом протягом місяця.

Колишня Каньє Веста знялася у відвертій фотосесії для The Cut: ефектні кадри - фото 497090

Колишня Каньє Веста знялася у відвертій фотосесії для The Cut: ефектні кадри - фото 497091

Колишня Каньє Веста знялася у відвертій фотосесії для The Cut: ефектні кадри - фото 497092

Колишня Каньє Веста знялася у відвертій фотосесії для The Cut: ефектні кадри - фото 497093

Колишня Каньє Веста знялася у відвертій фотосесії для The Cut: ефектні кадри - фото 497094

Колишня Каньє Веста знялася у відвертій фотосесії для The Cut: ефектні кадри - фото 497095

Колишня Каньє Веста знялася у відвертій фотосесії для The Cut: ефектні кадри - фото 497096

Раніше Юрґен Теллер випустив фотоальбом на честь 30-річчя творчої діяльності. До нього увійшли легендарні знімки Курта Кобейна, Бьорк та багатьох інших.

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