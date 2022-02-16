Колишня Каньє Веста знялася у відвертій фотосесії для The Cut: ефектні кадри

Колишня дівчина Каньє Веста, акторка Джулія Фокс, знялася для нового номера журналу The Cut на тлі заметів. Над кадрами працював відомий модний фотограф Юрґен Теллер. Зйомка проходила у Нью-Йорку.

Стилізацією фотосесії займалися Пері Розенцвейг та Бріана Андалор. Макіяж Джулії Фокс зробила один із найвпливовіших стилістів у всьому світі – Пет Макграт. Дивіться ефектні кадри на Радіо MAXIMUM!

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Днями стало відомо, що Каньє Вест розійшовся з актрисою. Джулія та репер залишилися добрими друзями та колегами. Також, за словами інсайдера видання TMZ, акторка не засмучена через розрив стосунків. Фокс вважає, що роман із Вестом приніс їй ще більше популярності. Пара була разом протягом місяця.

Раніше Юрґен Теллер випустив фотоальбом на честь 30-річчя творчої діяльності. До нього увійшли легендарні знімки Курта Кобейна, Бьорк та багатьох інших.

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