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"Фотошоп чи реальність?": Леся Нікітюк показала пружні груди в бікіні
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Телеведуча Леся Нікітюк зараз відпочиває у Таїланді. Звідти вона регулярно публікує фотографії в купальниках, і з кожним разом вони стають все відвертішими.
Цього разу красуня млосно позувала біля басейну. Фото Леся показала своїм шанувальникам в інстаграмі.
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Леся позує в купальнику оригінального крою кольору електрик, приймаючи різні спокусливі пози. Великий виріз виробу оголює практично всі груди ведучої та плоский живіт.
Ведуча у підписі до фото скромно запропонувала фанатам використовувати її знімки як фотошпалери для гаджетів. Не дивно, що вони були максимально щедрими на лайки та коментарі. Однак, дехто вгледів на фото фотошоп. "Фотошоп чи реальність? Якщо перше, то дуже якісний!", "Бомба-ракета", "Яка ж ти красива", "Оце ноги", "Богиня неземної краси", "Фото шикарні! І ви шикарна красуня!".
Гортайте галерею:
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