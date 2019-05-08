Дружина українського футболіста розбурхала мережу відвертими фото

Автором цих гарячих фото є чоловік Ірини / instagram

Гаряча Ірина Морозюк відпочиває разом із подругою на морі. Дівчата діляться сексуальними фото зі своїми шанувальниками у соцмережах.

Ірина відпочиває у теплих краях зі своєю найкращою подругою Анною – дружиною екс-гравця Динамо, Дніпра та збірної України Віталія Мандзюка та ділиться враженнями зі своїми підписниками.

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Під однією із гарячих фотографій Ірини засвітився ще один екс-гравець збірної України Денис Олійник із цікавим запитанням. "Хто фотограф?", – запитав Денис. Ірина відписала, що автором є чоловік Микола Морозюк. Помилуйтеся і ви цими знімками:

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