Зірковий легіонер Динамо пояснив свою любов до української мови

Іспанець Фран Соль активно використовує українську мову, чим завойовує симпатію фанатів.

Форвард київського Динамо Фран Соль у своєму Instagram дублює тексти українською мовою. 27-річний іспанський гравець вважає, що так і має бути.

І ще: У Манчестер Сіті вирішили долю Зінченка

"Пишу в своєму Instagram українською, бо зараз живу в Україні. Я маю це робити, так правильно. Звичайно, я не майстер, тому використовую Google Translate або питаю у свого вчителя. Вчу українську та російську. Виходить такий мікс, але я маю знати і російську мову, бо Олександр Хацкевич говорить нею. Але мені корисно вчити і українську", – сказав Фран Соль в інтерв'ю FootballHUB.

"Іспанська мова Дениса Бойка? Він непогано говорить по-іспанськи. Коли я тільки приїхав, то зрадів, що з кимось можу поговорити рідною мовою. Шапаренко трохи говорить по-англійськи, Миколенко теж", – додав Соль.

Читайте також: Рішення УЄФА щодо Мораеса: чи зарахують збірній України технічні поразки