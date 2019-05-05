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Зірковий легіонер Динамо пояснив свою любов до української мови

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Фран Соль спілкується із Денисом Бойком іспанською - фото 1
Фран Соль спілкується із Денисом Бойком іспанською / Footboom.com

Іспанець Фран Соль активно використовує українську мову, чим завойовує симпатію фанатів.

Форвард київського Динамо Фран Соль у своєму Instagram дублює тексти українською мовою. 27-річний іспанський гравець вважає, що так і має бути.

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"Пишу в своєму Instagram українською, бо зараз живу в Україні. Я маю це робити, так правильно. Звичайно, я не майстер, тому використовую Google Translate або питаю у свого вчителя. Вчу українську та російську. Виходить такий мікс, але я маю знати і російську мову, бо Олександр Хацкевич говорить нею. Але мені корисно вчити і українську", – сказав Фран Соль в інтерв'ю FootballHUB.

"Іспанська мова Дениса Бойка? Він непогано говорить по-іспанськи. Коли я тільки приїхав, то зрадів, що з кимось можу поговорити рідною мовою. Шапаренко трохи говорить по-англійськи, Миколенко теж", – додав Соль.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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