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Дружина попросила морозива: креативний чоловік розсмішив мережу (фото)

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Пранк з морозивом - фото 1
Пранк з морозивом

Сімейне життя сповнене не лише романтичних моментів, а й кумедних. Якщо ж подружжя разом довгий час, то без почуття гумору не обійдешся. Але цей чоловік посягнув на улюблений смаколик дружини!

На платформі Reddit користувач з ніком Mikeg90805 поділився фото пранку над власною дружиною, яке стрімко піднялось у топи мережі. За лічені години допис зібрав понад 44 тисячі переглядів та більше як тисячу коментарів.

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"Дружина попросила морозива. У неї боби. Я страшна людина", – відзначив автор під знімок двох вафельних стаканчиків з морозивом. І справді, з першого погляду важко відрізнити, де ж справжній смаколик. Коментатори ж сподіваються, що після такої витівки цей відчайдушний чоловік не постраждав.

Wife asked for ice cream. Hers is beans. I’m a terrible person from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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