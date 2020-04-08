Дружина попросила морозива: креативний чоловік розсмішив мережу (фото)

Сімейне життя сповнене не лише романтичних моментів, а й кумедних. Якщо ж подружжя разом довгий час, то без почуття гумору не обійдешся. Але цей чоловік посягнув на улюблений смаколик дружини!

На платформі Reddit користувач з ніком Mikeg90805 поділився фото пранку над власною дружиною, яке стрімко піднялось у топи мережі. За лічені години допис зібрав понад 44 тисячі переглядів та більше як тисячу коментарів.

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"Дружина попросила морозива. У неї – боби. Я страшна людина", – відзначив автор під знімок двох вафельних стаканчиків з морозивом. І справді, з першого погляду важко відрізнити, де ж справжній смаколик. Коментатори ж сподіваються, що після такої витівки цей відчайдушний чоловік не постраждав.

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