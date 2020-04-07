Жерти що будемо? Лукашенко несподівано висловився про карантин

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що ввести карантин в країні нескладно, але це загрожує руйнівними наслідками для економіки.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що економіка країни не витримає введення карантину.

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Про це він заявив під час зустрічі з урядом сьогодні, 7 квітня. "У нас тут просторікують повсюдно: карантин, комендантська година, те-се. Агов, це найпростіше! Це ми зробимо протягом доби. А от жерти що будемо?" – сказав Лукашенко. Також Лукашенко розповів про негативні наслідки введення карантину в інших країнах.

За його словами, зосередитися потрібно на вирішенні проблем сільського господарства і на прийдешній посівній кампанії. Лукашенко додав, що вже зараз багато світових лідерів заговорили про можливий брак продуктів харчування і навіть голод після закінчення епідемії коронавірусу. Тому в Білорусії пріоритетним завданням має стати продовольча безпека країни.

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