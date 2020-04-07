Єлизавету II перетворили на новий мем

Королева Великої Британії Єлизавета II уперше за 18 років звернулася до своїх підданих через пандемію коронавірусу. Ця знаменна подія привернула величезну увагу фотошоперів.

У своєму зверненні королева похвалила громадян, які сумлінно дотримуються карантину, а також подякувала медикам за їхню роботу.

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Однак блогерів привабила у виступі Єлизавети II її сукня бірюзового кольору, яка нагадала інтернет-користувачам відомий "зелений екран", хромакей, який є тлом при зйомках фото і відео.

Дописувач Пітер Чийківський у своєму Twitter назвав наряд королеви ідеальним шаблоном для фотошоп-батла і запустив серію кумедного фотомонтажу. Тепер у королеви Британії є сукні із зображенням котиків і популярних персонажів.

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