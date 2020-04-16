Дружина ненавидить, коли я працюю з дому: Бенксі показав нову карантинну роботу

Найвідоміший вуличний художник у світі, який працює під псевдонімом Бенксі, показав свою нову роботу, присвячену темі самоізоляції. Навіть під час карантину творець графіті не байдикує, а працює в домашніх умовах.

Бенксі, як і всі британці, сидить удома. Жителям країни з 23 березня дозволено залишати дім лише в кількох випадках: якщо обов'язково треба на роботу, у магазин, аптеку або до лікаря. Крім того, раз на день можна займатися спортом на вулиці.

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На жаль, створення вуличних графіті не входить у перелік дозволеного, тож Бенксі викручується, як може. Щоб не нудьгувати на карантині, художник створює справжні перформенси вдома. У своєму Instagram він опублікував знімки нової робити: на них зображені дев'ять намальованих щурів, які влаштували безлад у ванній кімнаті художника. Нова робота стала першою з середини лютого 2020.

"Моя дружина ненавидить, коли я працюю з дому", – підписав фото Бенксі. Гортайте галерею та зрозумієте, чому дружині не зовсім до вподоби карантинна робота чоловіка:

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