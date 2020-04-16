Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Дружина ненавидить, коли я працюю з дому: Бенксі показав нову карантинну роботу

  • 27
Дружина ненавидить, коли я працюю з дому: Бенксі показав нову карантинну роботу - фото 1

Найвідоміший вуличний художник у світі, який працює під псевдонімом Бенксі, показав свою нову роботу, присвячену темі самоізоляції. Навіть під час карантину творець графіті не байдикує, а працює в домашніх умовах.

Бенксі, як і всі британці, сидить удома. Жителям країни з 23 березня дозволено залишати дім лише в кількох випадках: якщо обов'язково треба на роботу, у магазин, аптеку або до лікаря. Крім того, раз на день можна займатися спортом на вулиці.

Це цікаво: Український фотограф посів перше місце на конкурсі в Європі

На жаль, створення вуличних графіті не входить у перелік дозволеного, тож Бенксі викручується, як може. Щоб не нудьгувати на карантині, художник створює справжні перформенси вдома. У своєму Instagram він опублікував знімки нової робити: на них зображені дев'ять намальованих щурів, які влаштували безлад у ванній кімнаті художника. Нова робота стала першою з середини лютого 2020.

"Моя дружина ненавидить, коли я працюю з дому", – підписав фото Бенксі. Гортайте галерею та зрозумієте, чому дружині не зовсім до вподоби карантинна робота чоловіка:

Дивіться також: Бенксі представив роботу до Дня Валентина

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Великоднем 2020: найкращі вітання з Пасхою українською
  • 12 квітня, 12:11
  • 65162
Як не з’їхати з глузду на карантині
  • Вчора, 08:00
  • 97
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2227121
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл