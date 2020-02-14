Бенксі представив нову роботу, яку намалював до Дня Валентина: фотофакт

Найвідоміший у світі творець вуличного графіті створив зображення до Дня святого Валентина. Знімки роботи з'явилися на офіційному акаунті художника в Instagram.

Вуличний художник Бенксі напередодні Дня всіх закоханих створив "валентинку". Нова робота з'явилася на стіні будівлі в британському Брістолі. На малюнку зображена дівчинка, що стріляє з рогатки. На місці "удару" на стіні намальовані "бризки" з червоних квітів.

Це цікаво: Секс і місто, Друзі, Відчайдушні домогосподарки: цитати про кохання з улюблених серіалів

На сторінку художника в Instagram підписані понад 7 мільйонів користувачів. А знімки нової роботи зібрали уже майже мільйон лайків.

Читайте також: Анекдоти про День святого Валентина: найкращі приколи та жарти