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Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Бенксі представив нову роботу, яку намалював до Дня Валентина: фотофакт

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Нове графіті Бенксі - фото 1
Нове графіті Бенксі / instagram

Найвідоміший у світі творець вуличного графіті створив зображення до Дня святого Валентина. Знімки роботи з'явилися на офіційному акаунті художника в Instagram.

Вуличний художник Бенксі напередодні Дня всіх закоханих створив "валентинку". Нова робота з'явилася на стіні будівлі в британському Брістолі. На малюнку зображена дівчинка, що стріляє з рогатки. На місці "удару" на стіні намальовані "бризки" з червоних квітів.

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На сторінку художника в Instagram підписані понад 7 мільйонів користувачів. А знімки нової роботи зібрали уже майже мільйон лайків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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