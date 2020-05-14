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Дружина не ревнує? Демі Мур влаштувала фотосесію з Брюсом Віллісом

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Мур і Вілліс продовжують проводити карантин разом - фото 1
Мур і Вілліс продовжують проводити карантин разом

Про карантинні будні "міцного горішка" Брюса Вілліса та його колишньої дружними Демі Мур можна вже написати книжку. Ця солодка парочка не лише разом проводить весь свій час, а й робить все для того, щоб самоізоляція була ефектною. Ця фотосесія підтвердження цього!

Попри поширений міф про відносини колишніх, Демі та Брюс на власному прикладі доводять, що вони спілкуються дуже і дуже добре. Не стала винятком і нинішня дружина "міцного горішка" Емма, яка чудово ладнає з його колишньою.

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Тріо з дітьми знялося у милій фотосесії біля озера, яку влаштувала Демі Мур. Над світлинами працював фотограф Браян Боен Сміт. Це частина його карантинного проєкту #BBSDriveBys, для якого він знімає людей по всій країні з вікна своєї машини. Актриса написала йому, що вони всі готові взяти участь, і Браян був у захваті. В інстаграмі він розповів, що їхав до Демі 16 годин, а сама зйомка тривала не довше хвилини.

Демі виклала світлини на своїй сторінці та супроводила їх словами: "Рада бути з сім'єю сьогодні (і щодня)".

До речі, за кілька днів до цього вона в інстаграмі згадувала весілля з Брюсом Віллісом (вони одружилися у 1987 році, а у 2000 розлучилися). У підписі вона висловила співчуття з приводу смерті музиканта Літла Річарда, який їх обвінчав.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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