Дружина не ревнує? Демі Мур влаштувала фотосесію з Брюсом Віллісом

Про карантинні будні "міцного горішка" Брюса Вілліса та його колишньої дружними Демі Мур можна вже написати книжку. Ця солодка парочка не лише разом проводить весь свій час, а й робить все для того, щоб самоізоляція була ефектною. Ця фотосесія підтвердження цього!

Попри поширений міф про відносини колишніх, Демі та Брюс на власному прикладі доводять, що вони спілкуються дуже і дуже добре. Не стала винятком і нинішня дружина "міцного горішка" Емма, яка чудово ладнає з його колишньою.

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Тріо з дітьми знялося у милій фотосесії біля озера, яку влаштувала Демі Мур. Над світлинами працював фотограф Браян Боен Сміт. Це частина його карантинного проєкту #BBSDriveBys, для якого він знімає людей по всій країні з вікна своєї машини. Актриса написала йому, що вони всі готові взяти участь, і Браян був у захваті. В інстаграмі він розповів, що їхав до Демі 16 годин, а сама зйомка тривала не довше хвилини.

Демі виклала світлини на своїй сторінці та супроводила їх словами: "Рада бути з сім'єю сьогодні (і щодня)".

До речі, за кілька днів до цього вона в інстаграмі згадувала весілля з Брюсом Віллісом (вони одружилися у 1987 році, а у 2000 розлучилися). У підписі вона висловила співчуття з приводу смерті музиканта Літла Річарда, який їх обвінчав.

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