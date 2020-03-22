Ангела Меркель відправилася на самоізоляцію: причина вас вразить

Канцлерка Німеччини, котра буквально нещодавно розгулювала супермаркетом у пошуках улюблених продуктів, вирішила перебувати на самоізоляції. Причина, до болю проста, – Меркель спілкувалася з лікарем, у якого згодом підтвердили коронавірус.

Про рішення Ангели Меркель відправитися на карантин стало відомо після брифінгу, на якому вона наголосила на введенні жорсткіших обмежень у ФРН.

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Прес-секретар Меркель Штефан Зайберт підкреслив, що канцлерка Німеччини спілкувалася з лікарем у п'ятницю, 20 березня. Згодом він здав тест на коронавірус, який виявився позитивним. Сама ж очільниця планує продовжувати виконувати свої обов'язки попри самоізоляцію.

Меркель контактувала з лікарем, у якого виявили коронавірус / gettyimages

Стосовно нових обмежень у Німеччині

На 2 тижні у країні заборонено збиратися у групи у понад 2 особи. Єдине виключення – родини та ті, хто живе в одному домогосподарстві.

Крім того, у Німеччині зачинені ресторани та перукарні. Громадянам країни також рекомендують мінімізувати особисті контакти й намагатися триматися якомога далі один від одного.

Зауважимо, що Німеччина – одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн. У ній уже зафіксовано понад 22 тисячі інфікованих.

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