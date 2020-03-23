Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 23 березня

Українці перебувають на карантині, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні.

Станом на 15:00 понеділка 23 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 78 осіб.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано нових 31 випадки зараження коронавірусом та 114 повідомлень про підозру на COVID-19.

Загальна статистика по Україні:

Захворіли 78 Одужали 1 Померли 3

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію у семи областях України (Чернівецька, Житомирська, Тернопільська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Харківська, Київська) та у Києві ввели надзвичайну ситуацію.

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 9 областях:

Київська область 39 Чернівецька область 25 Івано-Франківська область 5 Житомирська область 2 Дніпропетровська область 2 Львівська область 2 Тернопільська область 1 Донецька область 1 Черкаська область 1

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Телефонні гарячі лінії

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в Китаї, Італії, США, Іспанії та Німеччині. Ознайомтеся з повною статистикою ТУТ

Загальна статистика по світу: Захворіли 349 211 Одужали 100 165 Померли 15 308

Топ 10 країн з найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Інформація станом на 14:00 понеділка 23 березня:

Країна хворі видужали загинули Материковий Китай 81 496 72 819 3 274 Італія 59 138 7 024 5 476 США 35 224 0 471 Іспанія 33 089 3 355 2 182 Німеччина 26 220 266 111 Іран 23 049 8 376 1 812 Франція 16 257 2 201 676 Південна Корея 8 961 3 166 111 Швейцарія 8 234 131 102 Велика Британія 5 748 137 282

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ