Дружина Кошового позувала в образі зайчика Playboy

Комік закохався у свою обраницю з першого погляду / etk-energia

Дружина знаменитого актора Євгена Кошового зі студії Квартал 95 виклала в мережу відверті фото з бурхливої ​​вечірки.Ксенія Кошова поділилася фото танцювального колективу FREEDOM Ballet, в якому вона виступає.

На фото Ксенія разом з іншими танцівницями позує у доволі відвертих костюмах в стилі Playboy: з колготками в сіточку і заячими вушками на голові.

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Гаряче фото моментально оцінили користувачі соцмережі. Ксенія Кошова – танцівниця балету Олени Коляденко FREEDOM. Майбутнє подружжя познайомилося в листопаді 2005 року, а через два роки вони одружилися.

Комік неодноразово зізнавався, що закохався в свою обраницю з першого погляду, в той час як сама Ксенія довго не сприймала залицяльника всерйоз. "Я з нею красиво гуляв. Я всі бабки витрачав тільки на неї", – жартома, розповідав Євген.

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