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Екс-учасник Кварталу 95: Зараз я не за Зеленського

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Денис Манжосов відверто розповів про Зеленського - фото 1
Денис Манжосов відверто розповів про Зеленського

Під час інтерв'ю на одному з телеканалів колишній актор студії 95 Квартал Денис Манжосов відверто розповів, чи підтримує прагнення Володимира Зеленського стати президентом, а також спростував чутки про зловживання потенційного гаранта наркотиками.

Він ствердно наголосив на тому, що Володимир Зеленський ніколи не вживав наркотиків.

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Я кажу, що це неправда. Це дурниця, висмоктана з пальця, – різко заявив Денис.

Також він поділився відвертим подивом, пов'язаним зі здачею аналізів. На його думку, такий крок більше пов'язаний з шоу-бізнесом, а не з претендуванням на посаду президента.

Крім того, Манжосов зазначив, що наразі не приймає позицію колишнього колеги – Володимира Зеленського.

Ми повинні розуміти один одного, попри те, що я наразі не приймаю сторону Володимира Зеленського в цій кандидатській програмі. У мене є свої особисті погляди, своя особиста освіта, яка каже про те, що Володя може бути президентом у будь-який час, але в ці спекотні дні для нашої країни, не цей день для нього, – додав Денис Манжосов.

На момент написання новини відео з каналу було видалено:

Екс-учасник Кварталу 95: Зараз я не за Зеленського - фото 320642

Колишній актор 95 Кварталу Денис Манжосов мав дати прес-конференцію 11 квітня, але це йому не вдалося зробити після повідомлення про "замінування" інформаційного агентства, в якому вона мала відбуватися. Втім, пізніше він пояснив, що ж стало справжньою причиною скасування прес-конференції.

Я приїхав, побачив своїх колишніх друзів і змінив своє рішення. Вибачаюсь перед всіма, хто зібрався. Упродовж 2 годин я запишу та оприлюдню своє звернення. Я вважаю, що так буде правильно, – зазначив артист.

Нагадаємо, що ініціатива здати аналізи йшла саме від Володимира Зеленського. В одному з відеозвернень він запропонував чинному президенту України також здати аналізи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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