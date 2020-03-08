У мережі згадали найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів: відеофакт

13 років тому, 7 березня 2007 року нідерландський футболіст Рой Макай забив найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів. Пропонуємо подивитися відео і згадати неповторний шедевр нападника збірної Нідерландів.

Нападник "Баварії" відзначився неймовірним ударом в першому раунді плей-офф проти "Реала". Після поразки у першому матчі (2:3), у поєдинку-відповіді форвард вже на 11-й секунді відкрив рахунок в грі.

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Зустріч завершилася перемогою мюнхенців 2:1. У чвертьфіналі німці потрапили на "Мілан" і вилетіли з турніру.

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