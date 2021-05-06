Джамала похизувалася пресом у крихітному топі

Українська співачка Джамала продемонструвала стильний наряд в короткому топі і засвітила підтягнутий прес. Зірка позувала на тлі однієї з київських кав'ярень.

Так, у кадрі, який Джамала опублікувала на сторінці в Instagram, з'явилася у джинсах з високою посадкою, світлому топі і модному тренчі. Свій образ зірка доповнила білими кросівками, кепкою і чорними окулярами. У такому вигляді співачка прогулялася по місту, випила кави і зробила знімки.

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Користувачі мережі звернули особливу увагу на підтягнутий животик артистки і залишили компліменти у коментарях під знімком.

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