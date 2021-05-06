На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Джамала похизувалася пресом у крихітному топі
-
- 13
Українська співачка Джамала продемонструвала стильний наряд в короткому топі і засвітила підтягнутий прес. Зірка позувала на тлі однієї з київських кав'ярень.
Так, у кадрі, який Джамала опублікувала на сторінці в Instagram, з'явилася у джинсах з високою посадкою, світлому топі і модному тренчі. Свій образ зірка доповнила білими кросівками, кепкою і чорними окулярами. У такому вигляді співачка прогулялася по місту, випила кави і зробила знімки.
І ще: Реперка alyona alyona здивувала шанувальників свіжими пародіями
Користувачі мережі звернули особливу увагу на підтягнутий животик артистки і залишили компліменти у коментарях під знімком.
Читайте також: Вагітна Катя Осадча показала нові знімки у бікіні з відпочинку у Туреччині
-
07:51Джамала похизувалася пресом у крихітному топі
-
07:22Здорове харчування – це просто: турецька дієтологиня поділилася весняним секретом
- 05 травня
-
21:48ЧЕЛСІ ▶ РЕАЛ МАДРИД онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
21:196 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48NASA змоделювало падіння астероїда на Землю: чи зможе вижити людство
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
20:19Жарт з криптовалютою зробив користувача мережі мільйонером: як йому це вдалося
-
19:59Українським полярникам вдалося сфотографувати гігантських китів
-
19:43Мрія кожного фаната: Disney створила робочий світловий меч з Зоряних воєн
-
19:27У NASA показали, як виглядає зоряне небо з Марса
-
19:12Fiat показав новий кросовер: йому тепер повинні вибрати ім'я
-
18:56Наслідуючи Вілла Сміта: Марк Волберг показав, як погладшав усього за три тижні
-
18:41Зміни, які відбуваються з вами, якщо ви кинете курити: через 1 день, місяць, 5 років
-
18:28Норвезький художник створює у Paint малюнки, які вражають своєю деталізацією
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:12Гороскоп на 6 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:57Реперка alyona alyona здивувала шанувальників свіжими пародіями
-
17:42Морська піхота Великої Британії протестувала реактивний ранець: відео
-
17:25Мати Ілона Маска прикрасила обкладинку для відомого глянцю: ефектні кадри
-
17:124 несподівані наслідки відмови від вживання яєць
-
16:56У Швейцарії створять незвичайний гіперкар з тканинним кузовом
-
16:42Nike випустив кросівки, які сподобаються власникам PlayStation 5
-
16:30Привітання з Днем матері 2021: найкращі вітання українською мовою
-
16:24Sotheby's виставив на торги культову роботу Бенксі, яку вперше продасть за криптовалюту
-
16:20Вірші до Дня матері 2021: найкращі привітання у віршах для мами
-
07:22Здорове харчування – це просто: турецька дієтологиня поділилася весняним секретом
- 05 травня
-
21:48ЧЕЛСІ ▶ РЕАЛ МАДРИД онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
18:41Зміни, які відбуваються з вами, якщо ви кинете курити: через 1 день, місяць, 5 років
-
15:30Очікування і реальність: епічні фото з мережі, які змусять сміятись до сліз
-
12:21Як змінювалася найбагатша знаменитість Великобританії Адель: фото і відео
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 травня
- 04 травня
-
21:45МАНЧЕСТЕР СІТІ ▶ ПСЖ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
19:52Як облаштувати сад: круті ідеї з мережі (фото)
-
16:30Іменний астероїд, власна марка та присвята дизайнерів: цікаві факти про Одрі Хепберн
-
13:50Як стати щасливим за 30 секунд: дієвий лайфхак від професора психології
-
11:15Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня
-
07:10ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни
- 03 травня
-
20:13Що означають кольорові смужки на тюбиках зубної пасти
-
18:33Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць
-
15:00День кондитера: найкращі традиційні десерти з різних країн
-
12:21Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 травня
- 02 травня
-
20:50Дівчина тижня: пишногруда Мікайла Демайтер, яку називають найсексуальнішою хокеїсткою
-
18:48Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
-
14:50Як українські зірки відзначають Великдень 2021: святкові фото з паскою
-
11:55МОЗ оновило карантинні зони: хто залишився у "червоних" регіонах
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 травня
-
08:14Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2021 своїми словами
- 01 травня
-
20:47Чи допомагає нічний режим краще спати власникам смартфонів: цікаве дослідження