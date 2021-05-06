Кім Кардашян позувала у майже непомітному бікіні

Американська світська левиця Кім Кардашян спантеличила фанів доволі відвертими знімками. Красуня продемонструвала вигини своєї фігури.

На своїй сторінці в інстаграмі зірка опублікувала фото, на якому постала в мініатюрному бікіні молочного кольору.

І ще: Кім Кардашян та її подругу розкритикували за неприродні форми

Зверху на ліф вона одягла сорочку, прикривши свої груди, а от плавки, які ледь прикривали її інтимні місця, вирішила не ховати. На знімках Кім демонструє вигини своєї фігури, спираючись однією ногою на паркан. "Не подорожуй!", – зазначила під знімками Кардашян.

Фоловери залишилися в неабиякому захваті від відвертих знімків зірки, відзначивши її сексуальну фігуру. "Гаряче!", "Дуже сексуально!", "Фігура просто бомба!", "В такому купальнику тільки з такою фігурою!". Гортайте галерею:

Це цікаво: Кім Кардашян і Кайлі Дженнер показали ідеальні пози для фото у бікіні