Друге життя: дивіться, як після аварії відновлюють рідкісний Porsche 911

Тюнери з майстерні LNC Collision & Car Customization опублікували 20-хвилинне відео, у процесі якого придбали на аукціоні сильно пошкоджену рідкісну версію спорткара Porsche 911 R 2016 року і відновили її до ідеального стану.

Сріблястий Porsche 911 R придбали під час онлайн торгів на аукціоні, присвяченому продажу аварійних автомобілів. Вартість рідкісної модифікації купе склала 167 000 доларів.

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У результаті аварії автомобіль отримав сильні пошкодження. Передній бампер, праві фара і крило моделі вимагали заміни. Крім того, через ДТП у спорткара тріснуло лобове скло, спрацювали подушки безпеки, а також виявилася пошкоджена система охолодження, а також був потрібний ремонт правої передньої стійки підвіски.

Протягом 20-хвилинного ролика інженери каліфорнійської майстерні продемонстрували весь процес відновлення спорткара. На ексклюзивний автомобіль встановили нові запчастини, а потім пофарбували в оригінальний сріблястий колір. У результаті професійного ремонту, Porsche 911 R з пробігом всього 966 кілометрів набув первинного зовнішнього вигляду та значно збільшив свою вартість.

Porsche 911 R 2006 року випуску створений на базі трекового 911 GT3 RS. Спорткар обладнується чотирилітровим V6 потужністю 500 кінських сил і 460 Нм крутного моменту. Агрегат моделі працює у парі з шестиступінчастою "механікою". До "сотні" купе розганяється за 3,7 секунди. Максимальна швидкість – 332 кілометри на годину. Всього з конвеєра зійшло менше тисячі примірників, більшість з яких зберігаються у приватних колекціях.

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