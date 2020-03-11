На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Друга в історії людина поборола ВІЛ
-
- 72
40-річний британець Адам Кастільєхо, відомий як "лондонський пацієнт", став другою в історії людиною, яка повністю поборола ВІЛ. Житель Лондона припинив приймати спеціальні препарати понад два роки тому і до сих пір в його аналізах вірус так і не проявився.
Діагноз ВІЛ лікарі поставили Кастільєхо у 2003 році. Чоловікові провели пересадку стовбурових клітин кісткового мозку для боротьби з раком – він хворів ще й на лімфому Ходжкіна.
І ще: Розвінчані популярні міфи про коронавірус
Команда медиків вибрала донора, у якого стовбурові клітини мали дві копії мутації, що означало, що лейкоцити, в які вони розвивалися, були стійкі до ВІЛ. Чоловік припинив приймати спеціальні препарати понад два роки тому і до сих пір в його аналізах вірус так і не проявився.
Адам Кастільєхо вирішив розкрити свою особистість, тому що хоче, щоб його справа стала приводом для оптимізму. "Це унікальне становище, унікальне і дуже принизливе становище. Я хочу бути послом надії", – заявив чоловік.
Першим пацієнтом, який повністю вилікувався від ВІЛ, став чоловік з Берліна Тімоті Браун. Про його успіхи стало відомо у 2011 році. Він піддався аналогічному лікуванню. Однак, хоча Браун і Кастільєхо проходили хіміотерапію, тільки Браун проходив променеву терапію як частину лікування раку.
Читайте також: Як правильно продезінфікувати смартфон
-
12:34Tinder скасував міжнародну прем'єру серіалу Swipe Night через апокаліптичну тему проєкту
-
12:18Як сплять полярні сови: епічне фото, яке змінить ваше життя
-
12:00Усі дати з історії України для ЗНО в одній пісні: цей реп став хітом мережі
-
11:40У Києві оголошено карантин: Кличко розповів, які обмеження запровадять
-
11:23Біллі Айліш роздяглася на концерті в Маямі заради заклику проти цькування в мережі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:56Гурт Время и Стекло офіційно розпався: відеозвернення Додо і Позитива
-
10:50Розкрита головна таємниця PlayStation 5
-
10:33Брітні Спірс завела шанувальників голим фото
-
10:15Підсніжник чи пролісок? Тест на знання весняних квітів
-
09:49Друга в історії людина поборола ВІЛ
-
09:21Джаред Лето піднявся на Рибальський міст в Києві: екстремальне відео
-
08:52Google рекомендує своїм співробітникам працювати віддалено
-
08:25В Іспанії помітили собаку, який дуже схожий на лева: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:59Сексуальна Настя Каменських завела мережу зухвалим образом
-
07:33Як смартфон впливає на наш апетит: цікаве дослідження
-
07:17Погода в Україні 11 березня: у яких областях буде сухо
- 10 березня
-
22:51Cadillac відклав прем'єру першої електричної моделі
-
22:2225 секс-порад, які жінки хотіли б дати кожному чоловікові
-
21:47MARUV в образі Барбі спокусила мережу
-
21:25Сидіти навпочіпки корисно для здоров'я
-
21:1711 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:534 ознаки того, що колеги вас ненавидять
-
20:42Порівняння камер Xiaomi Mi10 Pro й OPPO Find X2 Pro: хто виявився крутішим
-
11:40У Києві оголошено карантин: Кличко розповів, які обмеження запровадять
-
10:56Гурт Время и Стекло офіційно розпався: відеозвернення Додо і Позитива
-
10:15Підсніжник чи пролісок? Тест на знання весняних квітів
-
07:17Погода в Україні 11 березня: у яких областях буде сухо
- 10 березня
-
22:2225 секс-порад, які жінки хотіли б дати кожному чоловікові
-
19:21Три способи чудово провести час на самоті
-
17:00Баффі – переможниця вампірів: за що ми полюбили цей серіал 90-х
-
15:40Євробачення 2020: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу
-
12:14ТОП-5 крутих фішок iOS, які повинен знати кожен власник iPhone
-
11:22Курс долара в Україні різко зріс: чи буде валюта дорожчати й далі
-
07:13Погода в Україні 10 березня: у яких областях буде найхолодніше
- 09 березня
-
21:20Психологи розповіли, яким жінкам щастить у коханні
-
19:11Розвінчані популярні міфи про коронавірус
-
17:27Справжні недоторки: знаки Зодіаку, які не люблять надмірної уваги
-
14:03Почерк Тараса Шевченка: шрифт, яким писав поет
-
12:00Шевченко чи ні? Впізнай рядки Кобзаря у цікавому тесті
-
09:25Голос країни 10 сезон 8 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:28Погода в Україні 9 березня: у яких областях очікувати на дощ
- 08 березня
-
21:45Дівчина тижня: відверта порнозірка Лейсі Леннон, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
-
18:48У мережі згадали найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів: відеофакт
-
16:50Модні чоловічі кросівки: ТОП 5 трендів сезону весна-літо 2020 (фото)
-
13:26Свіжі популярні пісні березня: плейлист нової музики весни
-
11:29Коли намагаєшся не торкатись обличчя: відео, яке зрозуміють всі
-
08:31Що приготувати на 8 березня: найкращі рецепти
- 07 березня
-
21:49Давай уже без трусів: сексуальна Леся Нікітюк роздягнулась на камеру