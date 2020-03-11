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Коронавірус

Друга в історії людина поборола ВІЛ

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Друга в історії людина поборола ВІЛ - фото 1

40-річний британець Адам Кастільєхо, відомий як "лондонський пацієнт", став другою в історії людиною, яка повністю поборола ВІЛ. Житель Лондона припинив приймати спеціальні препарати понад два роки тому і до сих пір в його аналізах вірус так і не проявився.

Діагноз ВІЛ лікарі поставили Кастільєхо у 2003 році. Чоловікові провели пересадку стовбурових клітин кісткового мозку для боротьби з раком – він хворів ще й на лімфому Ходжкіна.

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Команда медиків вибрала донора, у якого стовбурові клітини мали дві копії мутації, що означало, що лейкоцити, в які вони розвивалися, були стійкі до ВІЛ. Чоловік припинив приймати спеціальні препарати понад два роки тому і до сих пір в його аналізах вірус так і не проявився.

Адам Кастільєхо - фото 391357
Адам Кастільєхо

Адам Кастільєхо вирішив розкрити свою особистість, тому що хоче, щоб його справа стала приводом для оптимізму. "Це унікальне становище, унікальне і дуже принизливе становище. Я хочу бути послом надії", – заявив чоловік.

Першим пацієнтом, який повністю вилікувався від ВІЛ, став чоловік з Берліна Тімоті Браун. Про його успіхи стало відомо у 2011 році. Він піддався аналогічному лікуванню. Однак, хоча Браун і Кастільєхо проходили хіміотерапію, тільки Браун проходив променеву терапію як частину лікування раку.

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Джерело: theguardian
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