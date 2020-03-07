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Як правильно продезінфікувати смартфон
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Смартфон, як і будь-яка металева, скляна або пластикова поверхня, може бути переносником коронавірусу. Як дезінфікувати ваш гаджет – читайте нижче.
Виключити ризик зараження від свого ж мобільного телефону допоможе ретельна дезінфекція, але робити її треба, дотримуючись деяких правил.
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Насамперед фахівці не рекомендують для очищення смартфона використовувати етиловий спирт, перекис водню або гіпохлорит натрію. Ці розчини можуть серйозно пошкодити покриття дисплея. Замість цього експерти радять використовувати звичайну мильну воду, нанесену на тканину. Саме так очищати смартфон радять Google і Apple, проте цей спосіб не дає повної гарантії знищення вірусів.
Мікробіолог Чарльз Герба в журналі Health рекомендує протирати пристрої серветкою, змоченою розчином спирту і води у співвідношенні 40% на 60%. Як варіант, можна використовувати захисні плівки або скло, наклеївши їх поверх дисплея смартфона. Їх можна протирати більш агресивними рідинами без шкоди для дисплея, адже згодом їх можна поміняти.
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