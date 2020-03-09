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Коронавірус 8 березня

Розвінчані популярні міфи про коронавірус

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Китай - фото 1
Китай / estet

У Всесвітній організації охорони здоров'я розповіли про деякі омани щодо коронавірусу.

  • Міф: новий коронавірус може розноситися по повітрю на великі відстані
  • Факт: коронавіруси не можуть розноситися по повітрю на великі відстані

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Новий коронавірус (2019 nCoV) респіраторний вірус, головним чином передається повітряно-крапельним шляхом, тобто через вдихання крапель, що виділяються з дихальних шляхів хворого, наприклад при кашлі або чханні, крапель слини або виділень з носа. Зважаючи на значну масу, ці краплі не можуть долати великі відстані по повітрю.

  • Міф: прийом кокаїну допомагає захиститися від COVID-19
  • Факт: прийом кокаїну не допоможе захистити від зараження коронавірусом

Кокаїн – стимулювальний наркотик, що викликає звикання. Його прийом викликає небезпечні побічні ефекти і шкодить здоров'ю.

  • Міф: дитяча сеча є засобом профілактики COVID-19
  • Факт: дитяча сеча не є засобом профілактики COVID-19

Сеча не вбиває віруси або бактерії. Сеча дійсно може в невеликих кількостях містити вірусний або бактеріальний матеріал. Миття рук або протирання поверхонь дитячою сечею не захистить від нового коронавірусу (2019 nCoV).

Розвінчані популярні міфи про коронавірус - фото 391084

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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