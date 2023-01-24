Друга пенсія в Україні – що відомо про накопичувальну пенсійну систему

Накопичувальна пенсійна система в Україні вже запрацює у 2023 році. Це означає, що українці зі зарплатою 10 тисяч гривень, отримуватимуть не 2,9 тисячі, як раніше, а 4,5 тис.

Громадяни, які працюватимуть, сплачуватимуть додатковий внесок на свій накопичувальний рахунок, а при досягненні пенсійного віку отримуватимуть відразу дві виплати, про це розповіла у телемарафоні Дар'я Марчак, перша заступниця Міністра соціальної політики України.

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За підрахунками Мінсоцполітики, якщо накопичувані пенсії запровадити, це збільшить співвідношення зарплати до пенсії з 29 до 45%.

Це означає, що українці, які отримують зарплату 10 тисяч гривень, на пенсії отримуватимуть не 2,9 тисячі гривень, як було раніше, а близько 4,5 тисячі гривень.



В Україні вже багато років обговорювали питання "додаткової" пенсії. Головними "каменями спотикання" були проблеми:

Як примножити зібрані гроші та зберегти їх від інфляції в умовах різкого зростання цін

Відсутність всього спектру надійних інструментів інвестування (зокрема слабкого фондового ринку)

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