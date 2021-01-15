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На Netflix з'явився перший фільм з українською озвучкою та субтитрами
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У нас гарні новини для тих, хто планував оформити підписку на Netflix або вже це зробив. Популярний стрімінговий сервіс виклав перший фільм з українським дубляжем і субтитрами. Розповідаємо на Радіо МАКСИМУМ, що ж це за стрічка.
Перший фільм з українським дубляжем на Netflix називається Outside the Wire ("Поза дротом"). Картина знята у жанрі бойовик. Дивіться трейлер стрічки на Радіо МАКСИМУМ.
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Над фільмом "Поза дротом" працював режисер Мікаель Хафстрем. Його ми знаємо завдяки стрічкам "План втечі" з Сильвестром Сталлоне й Арнольдом Шварценеггером. Головним героєм фільму "Поза дротом" став Ентоні Макі, зірка "Месників". Також у стрічці знялися Дамсон Ідріс, Емілі Бічем, Пілу Асбек та інші.
Сюжет фільму "Поза дротом"
Почасти дія стрічки "Поза дротом" розгортається на території України. А зокрема, на кордоні з Росією. Там пілот дрона разом з військовим андроїдом шукають зброю масового ураження. Зазначимо, що за задумом режисера, події відбуваються у майбутньому. Самі ж зйомки відбувалися у 2019 році. А більшість локацій – Будапешт.
Додамо, що у вересні 2020 року 2 українські студії озвучування стали партнерами стрімінгового сервісу Netflix. Цьому варто завдячити майже 70 тисячам фанатів кіно, які в петиції попросили популярну платформу додати україномовний контент. Першим мультиплікаційним фільмом з українським дубляжем став "Губка Боб".
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