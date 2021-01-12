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Найочікуваніші українські фільми 2021 року: ТОП 10 найкращих кінопрем'єр
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У 2021 році на кіноманів чекає багато сюрпризів від українських фільморобів, адже на екрани вийде кілька історичних стрічок, фільм про Кузьму Скрябіна за його книгою, нове Скажене весілля, Дюна та чимало комедій. Радіо МАКСИМУМ підготувало список найочікуваніших українських фільмів 2021 року.
Пульс
- Жанр: спортивна драма
- Режисер: Сергій Чеботаренко
- У головних ролях: Наталія Бабенко, Вікторія Левченко, Наталія Доля, Олександр Кобзар, Станіслав Боклан, Лілія Ребрик, Ахтем Сеітаблаєв, Роман Ясіновський, Максим Самчик, Сергій Лузановський, Дар'я Баріхашвілі та інші
- Тривалість: 100 хв
Сюжет. Цей фільм розповідає реально історію української легкоатлетки Оксани Ботурчук, яка стала Паралімпійською чемпіонкою у 2008 році. Сюжет розгортається з того, що дівчина розпочинає свою спортивну кар'єру та має велику спортивну мрію – Олімпійські ігри. На жаль, вона потрапляє у аварію, отримує серйозні травми та проблеми з зором. Це б мало поставити хрест на її мріях, проте дівчина не хоче здатися передчасно...
Пульс, дивитись трейлер українського фільму онлайн:
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Я, Ніна
- Жанр: драма
- Режисер: Марися Нікітюк
- У головних ролях: Яніна Соколова, Валерій Харчишин
- Тривалість: ? хв
Сюжет. У центрі історії – Ніна Сокіл. Вона будує кар'єру на телебаченні, її вважають перспективною та справжньою зіркою, яка сходить. Проте життя внесло свої корективи – у Ніни прогресує рак. Попереду – тривале та складне лікування. Проте у думках та планах Ніни все одно перше місце займає робота. І знову все стається не так, як дівчина собі запланувала – вона втрачає руку, її звільняють і доведеться шукати підтримку тих, кого вона відштовхнула свого часу.
Я, Ніна, дивитись трейлер українського фільму онлайн:
Інший Франко
- Жанр: історичний, біографічний
- Режисер: Ігор Висневський
- У головних ролях: Довженко В'ячеслав, Сеітаблаєв Ахтем, Ірина Кудашова, Федінчик Андрій і Донець Максим
- Тривалість: 90 хв
Сюжет. Це історія не про Івана Яковича. У центрі розповіді – життя Петра Франка. Він один з тих, хто заснував "Пласт". Він льотчик та засновник авіації в ГА. Він був депутатом ВР УРСР. А життя його скінчилося тим, що його репресували, вивезли у Сибір, куди він не доїхав, адже загинув дорогою. Через що? Історія замовчує, а обставини загадкові.
Інший Франко, дивитись трейлер українського фільму онлайн:
Легенди Чарівнолісся
- Жанр: історичний, пригоди, фентезі
- Режисер: Віктор Андрієнко
- У головних ролях: Олексій Сморігін, Сергій Стрельников, Василь Бендас, Олександр Григор'єв, Руслан Мірошниченко, Олександр Мельник, Сергій Зубченко, Олександр Рудинський, Артур Макунді, Віталій Теплюк, Любомир Валівоць, Яков Гопп, Ігор Зоров, Ігор Шуб, Олексій Шепельов, Ірина Лепіна, Анастасія Івашина, Вікторія Пашкова, Василь Вірастюк
- Тривалість: 90 хв
Сюжет. Є такий собі хлопчик. Від нього залежить порятунок Чарівнолісся й усього Світу. Воїн та Мольфар стають охоронцями цього шибеника й від них усіх залежатиме майбутнє, адже перед ними постає важливе завдання – протистояти наймогутнішим силам зла.
Легенди Чарівнолісся, дивитись трейлер українського фільму онлайн:
Я, "Побєда" і Берлін
- Жанр: біографічний
- Режисер: Ольга Ряшина
- У головних ролях: Іван Бліндар
- Тривалість: ? хв
Сюжет. В основу фільму лягла однойменна книга, яку написав Кузьма Скрябін про свої пригоди молодості. Молодий юнак з друзями вирушить на не надто надійній "Побєді" аж до самого Берліну. Дорогою їм траплятимуться багато пригод, з яких доведеться шукати вихід.
Я, "Побєда" і Берлін, дивитись трейлер українського фільму онлайн:
Я працюю на цвинтарі
- Жанр: драма, комедія, чорний гумор
- Режисер: Олексій Тараненко
- У головних ролях: Віталій Салій, Вікторія Городецькая, Анна Іванова, Віктор Жданов, Олена Хохлаткіна, Максим Донець, Андрій Ісаєнко
- Тривалість: 100 хв
Сюжет. Колишній архітектор Олександр трохи перекваліфікувався й виготовляє пам'ятники на цвинтарі. Його щоденна рутина – нові люди, які роблять замовлення й хочуть пам'ятник для своїх померлих рідних. То сумно, то комічно. Без чорного гумору не обійтися. А ще Олександр приховує одну таємницю, через яку не може бути щасливим.
Я працюю на цвинтарі, дивитись трейлер українського фільму онлайн:
Нереальний КОПець
- Жанр: комедія
- Режисер: Олександр Бєляк
- У головних ролях: Станіслав Боклан, Дмитро Ступка, Богдан Юсипчук, Ганна Саліванчук, Поліна Логунова, Влад Яма, Борис Барський
- Тривалість: 120 хв
Сюжет. Нове розпорядження президента – діти чиновників повинні навчатися та працювати в Україні. У зв'язку з цим генерал повертає свого сина з Америки додому. Тепер він житиме в Україні та працюватиме в поліцію у парі зі справжнім поліціянтом, який не дасть йому розслабитися.
Нереальний КОПець, дивитись трейлер українського фільму онлайн:
Все буде ОК!
- Жанр: драма, комедія
- Режисер: Тарас Бенюк
- У головних ролях: Ірина Бенюк, Володимир Невельський, Ірина Деблюк, Анна Андрусишин, Ірма Вітовська, Володимир Тафійчук
- Тривалість: 94 хв
Сюжет. Ліза та її мама з перчинкою у Карпатах. Головна героїня мала б їхати у Польщі на заробіток, проте вона опиняється в Буковелі. Нюанс – у неї нема грошей та жодних речей. Саме на гірськолижному курорті на неї чекають несподіванки, курйози та новорічні дива. Ще тут можна віднайти кохання і дружбу. Чого тут тільки не відбувається...
Все буде ОК!, дивитись трейлер українського фільму онлайн:
Скажене весілля 3
- Жанр: комедія
- Режисер: Любомир Левицький
- У головних ролях: Катерина Файн, В'ячеслав Хостікоєв, Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Ігор Крикунов, Римма Шаповалова
- Тривалість: 90 хв
Сюжет. Історія та сама: родина Середюків, весілля, екзотичні обранці, гості, гучне свято з сюрпризами. На цей раз від сім'ї Середюків буде наречений – син Захар, наймолодший. Його кохана – Рада, донька циганського барона. Спокійним свято не буде, адже таке абсолютно не у традиціях цієї родини.
Скажене весілля 3, дивитись трейлер українського фільму онлайн:
Зірки за обміном
- Жанр: комедія
- Режисер: Олексій Даруга
- У головних ролях: Оля Полякова, Дзідзьо
- Тривалість: 85 хв
Сюжет. Вони зірки шоу-бізнесу. Вони суперзірки. Вони суперники або ж суперсуперники! Вони – Поля Молякова та Фома Михайловський. Трапляється незрозуміле і вони міняються тілами. Тепер їм потрібно повернути все так, як було раніше. Як? Розв'язати усі сімейні та романтичні проблеми свого суперника.
Зірки за обміном, дивитись трейлер українського фільму онлайн:
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