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Дожилися: люди більше довіряють науковцям, які роблять селфі

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Соціально активним ученим люди довіряють більше - фото 1
Соціально активним ученим люди довіряють більше

Група психологів з Канади і США з'ясували, що люди більше довіряють вченим, які роблять селфі і ведуть соціальні мережі. За основу дослідження було взято поняття про соціальне пізнання, згідно з яким люди оцінюються один одним на підставі душевності, тобто приязності, альтруїзмі і компетентності.

Знімки для експерименту вибрали з десятків Instagram-акаунтів вчених по всьому світу. Їх розділили на п'ять груп: контрольну, де були звичайні зображення різних людей; з науковими об'єктами або обладнанням, із зазначенням чоловічого імені під фото; те ж саме, але з зазначенням жіночого імені; чоловіки-вчені на тлі наукових об'єктів або обладнання; те ж саме, але з зображенням жінок-вчених.

І ще: Чому люди завчасно старіють: пояснення науковців

Потім фотографії показали 1620 добровольцям. Їм запропонували оцінити свої враження від знімків. З'ясувалося, що "наукові селфі" підвищують симпатію і довіру до вчених в очах громадськості. При цьому ніхто не засумнівався в їх компетентності.

Вище за всіх у "рейтингу душевності" виявилися жінки-вчені. Дослідники відзначають, що добровольці були здивовані, як багато їх працює у цій "чоловічій сфері".

Дожилися: люди більше довіряють науковцям, які роблять селфі - фото 327981

Дожилися: люди більше довіряють науковцям, які роблять селфі - фото 327982

Дожилися: люди більше довіряють науковцям, які роблять селфі - фото 327983

Дожилися: люди більше довіряють науковцям, які роблять селфі - фото 327984

Дожилися: люди більше довіряють науковцям, які роблять селфі - фото 327985

Дожилися: люди більше довіряють науковцям, які роблять селфі - фото 327986

Дожилися: люди більше довіряють науковцям, які роблять селфі - фото 327987

Люди, які розглядали зображення з обличчями вчених, починали бачити їх не як тих, хто належить до якоїсь незнайомої групи стереотипно соціофобних геніїв, а як звичайних людей з нормальними інтересами, - прокоментувала результати роботи провідний автор дослідження Пейдж Жарро.

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Джерело: plos
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