Зводять з розуму: науковці розповіли, коли жінки забувають про використання презерватива

Ви не повірите, але є один фактор, який геть зовсім вибиває землю з-під ніг багатьох жінок. Виявилося, що привабливі чоловіки стають причиною того, що представниці прекрасної половини людства нехтують використанням презервативів. До такого висновку дійшли науковці з Великобританії та Канади.

Презервативи надійно захищають партнерів від передачі небезпечних захворювань, а також від незапланованої вагітності. Однак спільне канадсько-британське дослідження показало, що жінки рідше просять чоловіків використовувати презервативи під час сексу, якщо вважають представників сильної половини людства надзвичайно привабливими.

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Автори дослідження спочатку вирішили з'ясувати, чи впливає краса і сексуальна привабливість незнайомих чоловіків на рішучість жінки використовувати презервативи. Виявилося, що існує прямий зв'язок між тим, наскільки привабливим жінка вважає чоловіка, і наскільки рішуче вона наполягає на використання цього засобу контрацепції.

Свої висновки вчені зробили на основі опитування 480 осіб. Спочатку жінки повинні були оцінити свою привабливість, потім поставити оцінки за п'ятибальною шкалою 20 фотографіям чоловіків. Після цього представниць прекрасної статі просили відповісти на деякі питання. Зокрема, чи будуть вони займатися сексом з цим чоловіком, якщо самі жінки не перебувають у шлюбі або міцних стосунках? Наскільки висока ймовірність використання презерватива? Яка ймовірність того, що у цього чоловіка можуть бути захворювання, що передаються статевим шляхом?

Це опитування і показало, що чим вищою була оцінка чоловічої привабливості, тим нижче виявлялася рішучість жінки в справі використання презервативів. А краса чоловіка в очах жінки знижувала ймовірність будь-яких небажаних наслідків статевого акту, хоча в реальності подібного зв'язку, безумовно, не існує.

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