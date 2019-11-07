Три необхідних правила чоловічої гігієни

Якщо ви гадаєте, що догляд за собою – чуто жіноча прерогатива, то ви глибоко помиляєтесь. Поговоримо про основні правила чоловічої гігієни.

Чистота і відсутність запаху від ніг

Ключ до приємного запаху – свіжість ніг. Крім звичайного миття, слід приділяти час чищенню п'ят і стоп. Бажано робити це кожен день. Річ у тому, що натоптана шкіра п'ят стає пористою. У цих порах обожнюють жити бактерії, виробляючи неприємний запах. Друге місце за кількістю бактерій займають нігті. Чим частіше ви будете їх стригти, чим меншу кількість запаху вони зможуть виділяти.

Читайте також: Ідеальний гаджет для справжніх бороданів: огляд тримера від Philips

Видаляйте зайвий волосяний покрив на тілі

Йдеться про всю рослинність на вашому тілі. По-перше, слід приділити увагу жахливим волоскам у носі і вухах. Ви б знали, як бридко це виглядає! Придбайте тример і забудьте про цю проблему. Наступним кроком буде очищення від волосся зони пахв. Якщо нехтувати цим, піт буде накопичуватися на волоссі і посилювати свій вплив на запах навколо вас. Ну, і не забувайте про вчасне гоління обличчя.

Доглянутий чоловік

Чоловіча гігієна

Лікарі рекомендують мити всі "чоловічі аксесуари" два рази на день, під час ранкового та вечірнього душа. Після прийняття душу слід ретельно витерти всі вимиті частини тіла, адже у вологому середовищі бактерії розмножуються набагато швидше. Також не останню роль відіграє правильна білизну. Вибирайте простору і з натуральних матеріалів.

І ще: ЦЕ дратує всіх чоловіків